Derince'de Öfkeli Sürücü Geri Manevrasıyla Taksi, Otobüs ve Araçlara Çarptı

Kocaeli Derince'de maddi hasarlı kaza sonrası başlayan tartışma büyüdü. Öfkeli hafif ticari sürücüsü geri manevrayla taksi, yolcu otobüsü ve otomobile çarptı; görüntüler kayda geçti.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 22:43
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 22:43
Derince'de Trafikte Gerilim: Öfkeli Sürücü Araçlara Çarptı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde maddi hasarlı bir kaza sonrası tansiyon kısa sürede yükseldi. Olay, bölgedeki vatandaşların korku yaşamasına ve araçlarda hasar oluşmasına neden oldu.

Olayın Detayları

İddiaya göre, Çınarlı Mahallesinde meydana gelen kaza sonrası taraflar arasında çıkan tartışma büyüdü. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, tartışmanın bir aşamasında taraflardan birinin hafif ticari araca sopa ile saldırdığı anlar yer alıyor.

Görüntülerde öfkelenen hafif ticari araç sürücüsünün geri manevra yaparak arkasındaki yolcu otobüsü ve taksiye, ardından bir otomobile çarptığı görülüyor. Sürücünün kontrolsüz hareketleri çevrede korku yarattı ve çarpılan araçlarda hasar oluştu.

Soruşturma ve Kamera Kayıtları

Olay anına ilişkin görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı ve olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (HFV-)

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

