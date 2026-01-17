Didim açıklarında 25 düzensiz göçmen kurtarıldı

Olayın detayları

Didim ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itildiği belirlenen bir lastik bottaki grup, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay saat 06.50 sıralarında meydana geldi. Gelen ihbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı harekete geçti; bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Gemisi ve Sahil Güvenlik Botu, fiber karinalı lastik bottaki grubun geri itildiğini tespit etti.

Denizde çaresiz bekleyen gruptan 25 kişi kurtarıldı; kurtarılanlar arasında 4 çocuk bulunuyor. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, gerekli sağlık kontrollerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi (GÖKSEM)'e teslim edildi.

