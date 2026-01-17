Kayseri'de Erciyes'te Kış Lastiği Denetimi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı sonrası Erciyes'e çıkan araçlarda kış lastiği denetimi yaptı; olmayanlara izin verilmedi ve cezai işlem uygulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte etkili olan kar yağışının ardından Erciyes'e çıkan araçlar üzerinde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Denetim Detayları

Durdurulan araçların lastikleri tek tek kontrol edildi. Ekipler, kış lastiği olmayan araçların Erciyes'e çıkışına izin vermedi ve bu araçların sürücülerine cezai işlem uyguladı.

Uygulamada, sürücülere kış koşullarına uygun lastik kullanımı hakkında bilgilendirme yapıldı ve güvenli ulaşımın sağlanması amacıyla denetimlerin süreceği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, benzer kontrollerin kış ayları boyunca devam edeceğini açıkladı.

