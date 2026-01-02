DOLAR
Didim'de morgda cenaze karıştı: Savcılık soruşturması

Didim Devlet Hastanesi'nde 31 Aralık 2025'te iki cenazenin morgda karıştığı, mezarın açılarak cenazelerin doğru ailelere teslim edildiği ve savcılığın soruşturma başlattığı bildirildi.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 16:24
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 16:43
31 Aralık 2025'te aynı gün ölen iki vatandaşın cenazeleri karıştı

Aydın'ın Didim ilçesinde, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü meydana gelen olayda, Didim Devlet Hastanesi morgunda iki cenazenin karıştığı iddia edildi. Olay, Alman ailenin durumu fark etmesiyle gün yüzüne çıktı.

Edinilen bilgiye göre, aynı gün kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Alman vatandaşı Derahaea Mana Heffmann (81) ile Türk vatandaşı Fikriye Tuna (76) adlı kişilerin cenazeleri morga kaldırıldı. İddiaya göre morgda yapılan karışıklık sonucu cenazeler yanlış ailelere teslim edildi.

İlk olarak Fikriye Tuna'nın yakınları hastaneye gelerek cenazeyi teslim aldı. Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından Tuna'nın cenazesi mezarlığa götürülerek toprağa verildi.

Daha sonra Derahaea Mana Heffmann'ın ailesi cenazeyi almak üzere hastaneye başvurdu; morgda bulunan cenazenin kendilerine ait olmadığını fark eden aile durumu hastane yetkililerine bildirdi. Yapılan incelemede cenazelerin karıştığı kesinleşti ve Alman aile hastane yönetimi hakkında şikayetçi oldu.

Olayın ortaya çıkmasının ardından hastane yetkilileri, yanlış cenazenin defnedildiğini bildirerek Fikriye Tuna'nın ailesiyle irtibata geçti. Ailenin onayıyla mezar açıldı ve cenazeler doğru ailelere teslim edildi.

Yaşanan olayın ardından Didim Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

