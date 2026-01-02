Didim'de morgda cenaze karıştı: Savcılık soruşturması

31 Aralık 2025'te aynı gün ölen iki vatandaşın cenazeleri karıştı

Aydın'ın Didim ilçesinde, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü meydana gelen olayda, Didim Devlet Hastanesi morgunda iki cenazenin karıştığı iddia edildi. Olay, Alman ailenin durumu fark etmesiyle gün yüzüne çıktı.

Edinilen bilgiye göre, aynı gün kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Alman vatandaşı Derahaea Mana Heffmann (81) ile Türk vatandaşı Fikriye Tuna (76) adlı kişilerin cenazeleri morga kaldırıldı. İddiaya göre morgda yapılan karışıklık sonucu cenazeler yanlış ailelere teslim edildi.

İlk olarak Fikriye Tuna'nın yakınları hastaneye gelerek cenazeyi teslim aldı. Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından Tuna'nın cenazesi mezarlığa götürülerek toprağa verildi.

Daha sonra Derahaea Mana Heffmann'ın ailesi cenazeyi almak üzere hastaneye başvurdu; morgda bulunan cenazenin kendilerine ait olmadığını fark eden aile durumu hastane yetkililerine bildirdi. Yapılan incelemede cenazelerin karıştığı kesinleşti ve Alman aile hastane yönetimi hakkında şikayetçi oldu.

Olayın ortaya çıkmasının ardından hastane yetkilileri, yanlış cenazenin defnedildiğini bildirerek Fikriye Tuna'nın ailesiyle irtibata geçti. Ailenin onayıyla mezar açıldı ve cenazeler doğru ailelere teslim edildi.

Yaşanan olayın ardından Didim Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

