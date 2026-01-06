Diyadin'de Karla Mücadele: Kapanan Yollar Yeniden Ulaşıma Açıldı

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapanan mahalle ve cadde yolları, yürütülen çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Çalışmalar ve Etki

Diyadin Belediyesi ile ilgili kurumlara bağlı ekipler, kar yağışının etkisini göstermesiyle birlikte ilçe genelinde kar küreme, yol açma ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi. Özellikle vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkileyen ana caddeler, mahalle yolları ve bağlantı güzergâhlarında yapılan müdahaleler sayesinde ulaşım normale döndü.

Yetkililerin Açıklaması

Yetkililer, ilçe genelinde ulaşımın aksamaması için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. Vatandaşlardan ve sürücülerden buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları istendi.

Geleceğe Yönelik Hazırlık

Olası yeni yağışlara karşı ekiplerin gerekli hazırlıkları yaptığı, ihtiyaç duyulan bölgelerde yol açma ve temizlik çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

DİYADİN’DE MAHALLE VE CADDELER AÇILDI