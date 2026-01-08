İzmir'de Fırtına Ağaçları Devirdi: 5 Araç Hasar Gördü, Ulaşım Aksadı

İzmir'de sabaha karşı etkili fırtına günlük yaşamı etkiledi

İzmir’de sabaha karşı etkisini gösteren kuvvetli sağanak yağış ve fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İşe ve okula çıkan vatandaşlar, aniden bastıran yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı; birçok kişi şemsiyesiz kalarak sırılsıklam oldu.

Ana arterler ve ara sokaklarda biriken sular yolları adeta göle çevirdi, sürücüler suyla kaplı yollarda ilerlemekte güçlük çekti ve trafik akışında aksamalar meydana geldi.

Yağışla birlikte etkili olan şiddetli rüzgar maddi hasara yol açtı. Karşıyaka ilçesi Mavişehir bölgesinde bir otoparkta bulunan ağaç rüzgarın şiddetine dayanamayarak park halindeki araçların üzerine devrildi; 5 araçta maddi hasar oluştu. Olayda yaralanan olmadı.

Kemalpaşa Ulucak Mahallesi’nde bir binanın çatısı uçarak yere düştü; olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Olumsuz hava koşulları hava ve deniz ulaşımını da etkiledi. İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na yapılan seferlerde aksamalar yaşandı, deniz ulaşımında ise arabalı vapur seferleri iptal edildi.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden uyarı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olmaya devam edeceğini bildirdi. Yapılan uyarıda, yağışların gün boyu aralıklarla süreceği ve rüzgarın güney yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde eseceği ifade edildi.

Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı. Meteoroloji, yağışlı havanın akşam saatlerine doğru etkisini sürdürmesinin beklendiğini belirtti.

