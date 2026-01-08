İzmir'de Fırtına Ağaçları Devirdi: 5 Araç Hasar Gördü, Ulaşım Aksadı

İzmir'de sabaha karşı etkili olan sağanak ve fırtına sonucu ağaçlar devrildi, 5 araç zarar gördü; kara, hava ve deniz ulaşımında aksamalar yaşandı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 11:01
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 11:09
İzmir'de Fırtına Ağaçları Devirdi: 5 Araç Hasar Gördü, Ulaşım Aksadı

İzmir'de sabaha karşı etkili fırtına günlük yaşamı etkiledi

İzmir’de sabaha karşı etkisini gösteren kuvvetli sağanak yağış ve fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İşe ve okula çıkan vatandaşlar, aniden bastıran yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı; birçok kişi şemsiyesiz kalarak sırılsıklam oldu.

Ana arterler ve ara sokaklarda biriken sular yolları adeta göle çevirdi, sürücüler suyla kaplı yollarda ilerlemekte güçlük çekti ve trafik akışında aksamalar meydana geldi.

Yağışla birlikte etkili olan şiddetli rüzgar maddi hasara yol açtı. Karşıyaka ilçesi Mavişehir bölgesinde bir otoparkta bulunan ağaç rüzgarın şiddetine dayanamayarak park halindeki araçların üzerine devrildi; 5 araçta maddi hasar oluştu. Olayda yaralanan olmadı.

Kemalpaşa Ulucak Mahallesi’nde bir binanın çatısı uçarak yere düştü; olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Olumsuz hava koşulları hava ve deniz ulaşımını da etkiledi. İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na yapılan seferlerde aksamalar yaşandı, deniz ulaşımında ise arabalı vapur seferleri iptal edildi.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden uyarı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olmaya devam edeceğini bildirdi. Yapılan uyarıda, yağışların gün boyu aralıklarla süreceği ve rüzgarın güney yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde eseceği ifade edildi.

Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı. Meteoroloji, yağışlı havanın akşam saatlerine doğru etkisini sürdürmesinin beklendiğini belirtti.

İZMİR’DE SABAH SAATLERİNDE ETKİSİNİ GÖSTEREN KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ VE FIRTINA GÜNLÜK YAŞAMI...

İZMİR’DE SABAH SAATLERİNDE ETKİSİNİ GÖSTEREN KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ VE FIRTINA GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLERKEN, ŞİDDETLİ RÜZGAR NEDENİYLE YOL KENARLARINDAKİ AĞAÇLAR DEVRİLDİ, 5 ARAÇ HASAR GÖRDÜ.

İZMİR’DE SABAH SAATLERİNDE ETKİSİNİ GÖSTEREN KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ VE FIRTINA GÜNLÜK YAŞAMI...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorum Osmancık'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı
2
Fatih'te İş Yerine Ateş Açan Şüpheliler Polise Silah Doğultup Yakalandı
3
Bursa'da Motokurye Anayola Çıkan Tıra Çarptı
4
Bursa'da Lodos Metroyu Durdurdu: Poşet Yüzünden Binlerce Yolcu Yolda Kaldı
5
Çatalca'da Pazarcıların Fırtına İmtihanı: Brandalar Havalandı
6
Avcılar'da Fırtına Çatı Parçalarını Uçurdu: İş Yerlerinde Büyük Hasar
7
Söke'de Jandarma Operasyonu: 3 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları