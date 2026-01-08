Kuşadası'nda Fırtına İskele Çalışmasını Facia’ya Dönüştürdü: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kuşadası Kadınlar Denizi'ndeki iskele çalışmasında fırtına nedeniyle denize düşen 3 işçiden İsmail Dağ hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 23:11
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 23:15
Olayın Detayları

Aydın’ın Kuşadası ilçesi Kadınlar Denizi mevkiinde, Le Blue Hotel’in önündeki iskelede akşam saatlerinde yapılan çalışma sırasında yaşanan fırtına facia ile sonuçlandı. Olumsuz hava koşullarının etkisiyle oluşan dalgalar sonucunda üç işçi iskeleden denize düştü.

Olay yerine gelen ekipler, bölgeye sevk edilen sağlık, itfaiye, polis ve sahil güvenlik personeli ile kurtarma çalışması başlattı. Dalgalar arasında uzun süre mahsur kalan işçilerden Abdullah K. (26) ve Muharrem D. (22) denizden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Diğer işçi İsmail Dağ (30) ise denizde yaşamını yitirmiş halde, olay yerinden yaklaşık 100 metre ileride bulunarak kaldırıldığı hastanede morga konuldu.

Yaralanan iki işçi ambulansla hastaneye sevk edilirken, Abdullah K.'nın hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Olay yerindeki görgü ve iddialara göre, işçiler çalışma öncesinde fırtına ve kötü hava koşullarından dolayı çalışmak istemediklerini belirtmiş; ancak kendilerinden çalışmaların sürdürüldüğü talep edildiği iddia edildi.

Soruşturma

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, ihbar ve kurtarma süreciyle ilgili çalışmaların sürdüğünü bildiriyor.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

