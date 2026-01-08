Keçiören'de Kontrolden Çıkan Hafriyat Kamyonu 4 Aracı Ezdi

Kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza, dün sabah 07:00 sıralarında Keçiören ilçesi Selvi Caddesi'nde meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen hafriyat kamyonu sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araçla geriye doğru savrularak apartman bahçesine girdi. Apartmanın bahçe duvarı ve ağaçlar tamamen yıkılırken, kamyonun çarptığı 4 otomobilde maddi hasar meydana geldi. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı; hasar gören araçlardan ikisi kullanılamaz hale geldi. Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Polis ekiplerince olayla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Müzeyyen Sonel olaya ilişkin şunları söyledi:

"Sabah büyük bir gürültüyle uyandık. Buradan sürekli kamyon geçtiği için alışkındık bu seslere. Camdan baktığımdan ağacın devrildiğini gördüm. Daha sonra hasar alan araçları gördüm. Kamyon sürücüsü olayın ardından kaçmış. Geri geri gelerek önce bahçeye girmiş, duvarı yıkmış. Sonrasında da araçlara çarpmış. Büyük korku yaşadık. Araçlarımızın kaskosu var ama değer kaybına uğradı. Kamyonun herhangi bir arızası olduğunu düşünmüyorum. Sürücünün madde veya alkol etkisinde olduğunu düşünüyorum. Yoksa aynı hızla kazadan sonra buradan kaçamazdı. 4 araçtan ikisi hurdaya döndü. Bizim toplam kaybımız 3 milyon lira, komşumuzun aracı da 3 milyon lira. Bina hasarlarını dahi hesaba katmadığımızda 6 milyon liralık bir zarar ortaya çıkıyor. Şikayetçiyiz. Sonuna kadar takip edeceğiz. Bugün bunu yapan yarın birisinin canına da kastedebilir. Burası okul bölgesi ve çocuklara da zarar gelebilirdi. Büyük maddi zarar uğratıldık. Çok üzgünüz"

Olayla ilgili soruşturma ve değerlendirmeler polis tarafından sürdürülüyor.

Kontrolden çıkan hafriyat kamyonu 4 aracı biçti, yaşan panik anları güvenlik kamerasında