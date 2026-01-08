Keçiören'de Kontrolden Çıkan Hafriyat Kamyonu 4 Aracı Ezdi

Ankara Keçiören'de kontrolden çıkan hafriyat kamyonu apartman bahçesine girerek 4 aracı ezdi; can kaybı yok, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 15:28
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 15:28
Keçiören'de Kontrolden Çıkan Hafriyat Kamyonu 4 Aracı Ezdi

Keçiören'de Kontrolden Çıkan Hafriyat Kamyonu 4 Aracı Ezdi

Kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza, dün sabah 07:00 sıralarında Keçiören ilçesi Selvi Caddesi'nde meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen hafriyat kamyonu sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araçla geriye doğru savrularak apartman bahçesine girdi. Apartmanın bahçe duvarı ve ağaçlar tamamen yıkılırken, kamyonun çarptığı 4 otomobilde maddi hasar meydana geldi. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı; hasar gören araçlardan ikisi kullanılamaz hale geldi. Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Polis ekiplerince olayla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Müzeyyen Sonel olaya ilişkin şunları söyledi:

"Sabah büyük bir gürültüyle uyandık. Buradan sürekli kamyon geçtiği için alışkındık bu seslere. Camdan baktığımdan ağacın devrildiğini gördüm. Daha sonra hasar alan araçları gördüm. Kamyon sürücüsü olayın ardından kaçmış. Geri geri gelerek önce bahçeye girmiş, duvarı yıkmış. Sonrasında da araçlara çarpmış. Büyük korku yaşadık. Araçlarımızın kaskosu var ama değer kaybına uğradı. Kamyonun herhangi bir arızası olduğunu düşünmüyorum. Sürücünün madde veya alkol etkisinde olduğunu düşünüyorum. Yoksa aynı hızla kazadan sonra buradan kaçamazdı. 4 araçtan ikisi hurdaya döndü. Bizim toplam kaybımız 3 milyon lira, komşumuzun aracı da 3 milyon lira. Bina hasarlarını dahi hesaba katmadığımızda 6 milyon liralık bir zarar ortaya çıkıyor. Şikayetçiyiz. Sonuna kadar takip edeceğiz. Bugün bunu yapan yarın birisinin canına da kastedebilir. Burası okul bölgesi ve çocuklara da zarar gelebilirdi. Büyük maddi zarar uğratıldık. Çok üzgünüz"

Olayla ilgili soruşturma ve değerlendirmeler polis tarafından sürdürülüyor.

Kontrolden çıkan hafriyat kamyonu 4 aracı biçti, yaşan panik anları güvenlik kamerasında

Kontrolden çıkan hafriyat kamyonu 4 aracı biçti, yaşan panik anları güvenlik kamerasında

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Keçiören'de Kontrolden Çıkan Hafriyat Kamyonu 4 Aracı Ezdi
2
Bursa'da Lodos Dehşeti: Lüks Sitenin 5 Cam Balkonu Uçtu
3
Bursa'da Fırtına Çatıları Uçurdu; Karavan ve Motorlar Devrildi
4
Elazığ 2025 Güvenlik Bilançosu: Suç Oranları Düştü, 41,6 Milyon TL Ceza
5
İnegöl'de kereste fabrikasında elektrik çarpması: Mahmut Memiş(32) yaşamını yitirdi
6
Gaziantep'te 5 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi: 2 Şüpheli Tutuklandı
7
Gemlik'te şiddetli fırtına: Deniz kara ile birleşti, tekneler battı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları