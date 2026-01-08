Beyoğlu’nda Lodos Dehşeti: Uçan Çatı Saniyelerle Kurtardı, O Anlar Kamerada

Beyoğlu’nda Lodos Dehşeti: Uçan Çatı Saniyelerle Kurtardı

İstanbul'da etkili olan kuvvetli lodos, Beyoğlu'nda tehlikeli anlara yol açtı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle bir binanın çatısı yerinden koparak sokağa savruldu; o sırada sokaktan geçen iki kişi ve bir motokurye saniyelerle uçan çatının altından kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay yeri ve zaman

Olay, saat 13.45 sıralarında Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi Aydın Sokak üzerinde meydana geldi. Çatı park halinde bulunan bir otomobilin üzerine devrildi ve araçta hasar oluştu.

Müdahale ve görüntüler

İhbarın ardından olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi; çatı ekiplerin çalışmasıyla kaldırıldı. Güvenlik kamerası kayıtlarında, sokaktan geçen iki kişi ve motokuryenin savrulan çatının altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu görülüyor. Şans eseri kimse yaralanmadı.

Aracın sahibi konuştu

Aracı zarar gören Cemil Cırık, "İçeride çalışıyordum. İlk önce gök gürledi, dışarı çıkıp etrafa baktım. Tekrar içeri girdim, bir gürültü geldi. Ben büyük bir aracın gelip aracıma vurup savurduğunu sandım. Dışarı çıktım. Çatının arabamın üzerine düştüğünü gördüm. Aracım hasar gördü. Çok şükür kimseye bişey olmadı. Araç için de yapacak bişey yok. Demek ki kısmet buymuş" dedi.

