Sürmene'de Eski Belediye Başkan Yardımcısını Öldüren Zanlı Tutuklandı

Olayın ayrıntıları ve yakalanma süreci

Sürmene Belediyesi’nin önceki dönem Belediye Başkan Yardımcısı Ali Aydın (41), Rize’nin İyidere ilçesi Sarayköy sahilinde dün akşam, arkadaşı Vedat Y.'nin de bulunduğu 61 AFA 560 plakalı araçta bıçaklanarak yol kenarına bırakıldı. Ağır yaralı bulunan Ali Aydın, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay sonrası polis ekipleri, şüphelinin yurt dışına kaçma girişiminde olduğunu tespit ederek, Artvin Hopa yönünde hareket eden aracı takibe aldı. Hopa Orta Mahalle'de durdurulmak istenen aracın tekerine polis tarafından ateş açıldı; araçtan inen Vedat Y., çevredeki kalabalıktan yararlanarak yaya şekilde kaçtı.

Polis ekiplerinin araç ve çevresinde yaptığı incelemede kan izleri tespit edildi. İz sürme çalışmaları sonucu Vedat Y., Hopa'da bulunan metruk bir binada yakalanarak gözaltına alındı. Rize İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Vedat Y.'nin, Sürmene Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı olduğu belirlendi. Şahsın bir süre önce polise mukavemet ve çeşitli suçlardan Araklı Yarı Açık Cezaevi'ne konulduğu, yaklaşık 2 ay önce cezaevinden kaçtığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında, Vedat Y. ile Ali Aydın'ın eski yıllara dayanan bir arkadaşlığı olduğu ve zanlının son dönemlerde psikolojik tedavi gördüğü bilgisine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

