Diyarbakır Bağlar'da Şarampole Devrilen Araçta Sürücü İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Diyarbakır Bağlar'da şarampole devrilen araçta sürücü kurtarıldı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde şarampole devrilen aracın sürücüsü, itfaiye ekiplerince çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Müdahale ve kurtarma

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Tellikaya Mahallesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü, itfaiye erleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

