Diyarbakır Büyükşehir Zabıta Turizm Bürosu'na Taşlı Saldırı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Turizm Bürosu'na dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce taşlı saldırı düzenlendi; maddi hasar oluştu, yaralanan yok.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 13:54
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 13:54
Olayın Detayları

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Turizm Bürosu'na, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından taşlı saldırı gerçekleştirildi.

Olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. Saldırıda yaralanan olmazken, büroda maddi hasar oluştu.

Güvenlik güçleri ve belediye yetkilileri, olayın faillerinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

