Diyarbakır Büyükşehir Zabıta Turizm Bürosu'na Taşlı Saldırı

Olayın Detayları

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Turizm Bürosu'na, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından taşlı saldırı gerçekleştirildi.

Olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. Saldırıda yaralanan olmazken, büroda maddi hasar oluştu.

Güvenlik güçleri ve belediye yetkilileri, olayın faillerinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA TURİZM BÜROSUNA, KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİ VEYA KİŞİLER TARAFINDAN TAŞLI SALDIRI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.