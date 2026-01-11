Karaman'da Devrilen Otomobilin Altında Kalan Sürücü İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Karaman'da park halindeki araca çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü Elif K. (32), itfaiye tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 21:17
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 21:38
Karaman'da Devrilen Otomobilin Altında Kalan Sürücü İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Karaman'da Devrilen Araç Altında Kalan Sürücü Kurtarıldı

Olay Yeri ve Zaman

Kaza, akşam saat 18.40 sıralarında İbrahim Hakkı Konyalı Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Elif K. (32) idaresindeki 70 EA 864 plakalı otomobil, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki bir araca yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil devrilirken, sürücü aracın altında kaldı.

Müdahale ve Hastaneye Kaldırılma

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, itfaiye ekipleri yaralı sürücüyü araç altından çıkarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı; araç, inceleme tamamlandıktan sonra yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

KARAMAN’DA PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPAN KADIN SÜRÜCÜ KULLANDIĞI OTOMOBİLİN DEVRİLMESİ SONUCU...

KARAMAN’DA PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPAN KADIN SÜRÜCÜ KULLANDIĞI OTOMOBİLİN DEVRİLMESİ SONUCU ALTINDA KALDI. YARALI SÜRÜCÜ İTFAİYE TARAFINDAN ARACIN ALTINDAN ÇIKARILARAK HASTANEYE KALDIRILDI.

KARAMAN’DA PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPAN KADIN SÜRÜCÜ KULLANDIĞI OTOMOBİLİN DEVRİLMESİ SONUCU...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Büyükçekmece Adli Emanet Soygununda WhatsApp Yazışmaları Ortaya Çıktı
2
Balıkesir Çevre Yolu'nda otomobil takla attı: 2 yaralı
3
Karaman'da Devrilen Otomobilin Altında Kalan Sürücü İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
4
Aksaray'da araç içinde bıçaklandı: Arda G. "Kaçmasaydım beni öldürürdü" dedi
5
Tokat'ta Niksar'da Elektrikli Bisiklet Uçurum Kazası: 27 Yaşındaki Genç 4 Saat Sonra Ağır Yaralı Bulundu
6
Fatih'te Sağanakta İstinat Duvarı Çöktü — İtfaiye Otobüsle Zorlandı
7
Kartal’da İETT Otobüsü Binaya Çarptı: 6 Yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları