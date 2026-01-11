Karaman'da Devrilen Otomobilin Altında Kalan Sürücü İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Karaman'da Devrilen Araç Altında Kalan Sürücü Kurtarıldı

Olay Yeri ve Zaman

Kaza, akşam saat 18.40 sıralarında İbrahim Hakkı Konyalı Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Elif K. (32) idaresindeki 70 EA 864 plakalı otomobil, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki bir araca yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil devrilirken, sürücü aracın altında kaldı.

Müdahale ve Hastaneye Kaldırılma

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, itfaiye ekipleri yaralı sürücüyü araç altından çıkarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı; araç, inceleme tamamlandıktan sonra yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

