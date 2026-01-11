Tokat'ta Niksar'da Elektrikli Bisiklet Uçurum Kazası: 27 Yaşındaki Genç 4 Saat Sonra Ağır Yaralı Bulundu

Tokat’ın Niksar ilçesinde elektrikli bisikletle uçuruma yuvarlanan 27 yaşındaki M.A., 4 saat sonra bulunarak ağır yaralı olarak Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 21:17
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 21:17
Tokat’ın Niksar ilçesinde meydana gelen kazada, elektrikli bisikletle seyir halinde olan M.A. (27), Usta Hasan köyü yolu üzerindeki virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı.

Olayın Detayları

Kaza sonrasında yaklaşık 4 saat boyunca haber alınamayan M.A.'nın yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve Sağlık Durumu

Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan yaralı genç, ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

