Tokat'ta Niksar'da Elektrikli Bisiklet Uçurum Kazası: 27 Yaşındaki Genç 4 Saat Sonra Ağır Yaralı Bulundu
Tokat’ın Niksar ilçesinde meydana gelen kazada, elektrikli bisikletle seyir halinde olan M.A. (27), Usta Hasan köyü yolu üzerindeki virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı.
Olayın Detayları
Kaza sonrasında yaklaşık 4 saat boyunca haber alınamayan M.A.'nın yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Müdahale ve Sağlık Durumu
Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan yaralı genç, ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
