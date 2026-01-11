Balıkesir Çevre Yolu'nda otomobil takla attı: 2 yaralı

Ayşebacı mevkiinde akşam kazası

Balıkesir Çevre Yolu'nda bugün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ayşebacı mevkiinde 10 BU 224 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yan yattı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücü ve araçtaki yolcuya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralılar daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

