Diyarbakır Çınar'da 10 gündür kayıp Nimet Kılıç için 379 kişi arıyor

Diyarbakır Çınar'da 10 gündür kayıp Nimet Kılıç için geniş çaplı arama

Mahalle kırsalı ve sulak alanlarda iz takip çalışması sürüyor

Diyarbakır’ın Çınar ilçesi Kubacık Mahallesi’nde 21 Ocak tarihinde evinden ayrılan ve bir daha haber alınamayan 45 yaşındaki şizofreni hastası Nimet Kılıç için yürütülen arama çalışmaları devam ediyor.

Aramalara toplam 379 personel katılıyor. Ekipler arasında AFAD, Jandarma Komando, Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK), Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK), Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ve bazı kurumlar yer alıyor. Çalışmalar mahalle kırsalı ve sulak alanlarda helikopter, iz takip ve kadavra köpekleri ile 16 dron kullanılarak yürütülüyor.

Bölgede arazinin karla kaplı olması ve süregelen yağışlar nedeniyle arama tarama faaliyetleri zorlukla gerçekleştiriliyor. Yapılan çalışmalar boyunca birçok nokta defalarca arandı, ancak kayıp kadının izine henüz rastlanamadı.

Nimet Kılıç, 21 Ocak’ta saat 05.12'de evden ayrıldı. Kayıp kadının eşi Şeyhmus Kılıç yatağında olmadığını fark edip durumu önce komşularına, sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler arama çalışması başlattı ve çalışma halen sürüyor.

DİYARBAKIR'IN ÇINAR İLÇESİNDE 10 GÜNDÜR KAYIP ŞİZOFRENİ HASTASI 45 YAŞINDAKİ KADIN İÇİN 379 KİŞİ, İZ TAKİP VE KADAVRA KÖPEĞİYLE ARAMA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.