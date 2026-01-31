Gaziantep'te zincirleme kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Gaziantep Şehitkamil'de 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı; ağır yaralı Celal Kalahası yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 15:04
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 15:04
Gaziantep'te zincirleme kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Gaziantep'te zincirleme kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Kaza Detayları ve Müdahale

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Bedir Mahallesi Kuzeyşehir kavşağında, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, altı kişi yaralandı.

İddiaya göre, sürücü ve plakaları öğrenilemeyen 3 araçın karıştığı kazanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçlardan çıkarılan, 1'i ağır olmak üzere 7 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Celal Kalahası, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenaze, Gaziantep Adli Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Soruşturma

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

GAZİANTEP'TE 3 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN, 6 KİŞİ...

GAZİANTEP'TE 3 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN, 6 KİŞİ DE YARALANDI.

GAZİANTEP'TE 3 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN, 6 KİŞİ...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın'da Jandarmadan Büyük Operasyon: 152 bin 800 Sentetik Ecza Ele Geçirildi
2
Mardin Kızıltepe’de 7’inci kattan düşen 76 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
3
Gaziantep’te Sahte Para ile Hayvan Alarak Besiciyi Dolandıran 3 Şüpheli Yakalandı
4
Atlas Çağlayan’ın Ailesini Tehdit Eden Şüpheli Diyarbakır’da Tutuklandı
5
Uludağ'da Fahri Otel Telesiyejinde Arıza: 51 Tatilci Kurtarıldı
6
Kızıltepe'de Silahlı Kavga: 4 Kişi Yaralandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları