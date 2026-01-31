Gaziantep'te zincirleme kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Kaza Detayları ve Müdahale

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Bedir Mahallesi Kuzeyşehir kavşağında, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, altı kişi yaralandı.

İddiaya göre, sürücü ve plakaları öğrenilemeyen 3 araçın karıştığı kazanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçlardan çıkarılan, 1'i ağır olmak üzere 7 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Celal Kalahası, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenaze, Gaziantep Adli Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Soruşturma

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

