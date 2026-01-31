Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe'de hafriyat kamyonu devrildi

Arnavutköy Fenertepe gişelerinde meydana gelen kazada çok sayıda şerit kapandı, sürücü hastaneye kaldırıldı

Kaza saat 13.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe gişeleri mevkiinde gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, 34 ZR 7570 plakalı hafriyat kamyonu sürücüsünün kontrolünden çıkarak sol şeride doğru yan yattı.

Yan yatan kamyon nedeniyle Ankara istikametinde 4 şeritli otoyolun 3 şeridi tamamen trafiğe kapandı. Kamyondan yola saçılan hafriyat toprağı sebebiyle İstanbul istikametinde 2 şerit kullanıma kapatıldı ve bölgede yoğun trafik oluştu.

Olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri müdahale etti. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı; sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri otoyolda geniş güvenlik önlemleri alırken, karayolları ve belediye ekipleri yola saçılan hafriyatı temizleme ve kamyonu kaldırma çalışmalarına başladı. Kamyonun vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından yolun kademeli olarak trafiğe açılması bekleniyor.

Devrilen kamyon ve oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

