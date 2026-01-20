Diyarbakır Çınar'da 3 Araçlı Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde Karababa-Dilaver köprüsü, Tilver yolunda meydana gelen 3 araçlı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı; ekipler sevk edildi, inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 11:16
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 11:22
Kaza ve müdahale

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde, Karababa-Dilaver köprüsü ile Tilver köyü yol güzergahında 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Kayganlaşan yolda sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 3 otomobil birbirine çarptı. Olayın bildirilmesinin ardından 112 Acil Sağlık ile güvenlik güçleri bölgeye sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı ve kazanın nedenleri üzerine soruşturma sürüyor.

