Diyarbakır Çınar'da 3 Araçlı Zincirleme Kaza: 2 Yaralı
Kaza ve müdahale
Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde, Karababa-Dilaver köprüsü ile Tilver köyü yol güzergahında 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Kayganlaşan yolda sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 3 otomobil birbirine çarptı. Olayın bildirilmesinin ardından 112 Acil Sağlık ile güvenlik güçleri bölgeye sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı ve kazanın nedenleri üzerine soruşturma sürüyor.
