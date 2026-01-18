Diyarbakır'da 2025'te 3 bin 694 Trafik Kazası: 36 Kişi Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'da 2025'te 3 bin 694 ölümlü yaralanmalı kazada 36 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 122 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığı tarafından paylaşılan verilere göre, Diyarbakır'da 2025 yılında meydana gelen trafik kazalarının bilançosu ağır oldu.

Aylık veriler: Aralık 2025

2025 yılının Aralık ayında kentte 299 ölümlü yaralanmalı trafik kazası kaydedildi. Bu kazalarda 2 kişi hayatını kaybederken, 482 kişi yaralandı.

Yıllık toplam

2025 yılı genelinde ise Diyarbakır'da 3 bin 694 ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 36 kişi hayatını kaybederken, 6 bin 122 kişi yaralandı.

Yetkililerin uyarıları

Yetkililer, sürücülere hız limitlerine uyma, emniyet kemeri takma ve direksiyon başında telefon kullanmama konusunda uyarılarda bulundu. Trafik kazalarının önlenmesine yönelik farkındalık çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, vatandaşlardan trafik kurallarına azami dikkat göstermeleri istendi.

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

