Diyarbakır'da 4 Günlük Gösteri ve Yürüyüş Yasağı

Diyarbakır Valiliği, 23-26 Ocak 2026 tarihleri arasında açık alan gösteri, yürüyüş ve miting benzeri eylemleri güvenlik gerekçesiyle yasakladı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 15:28
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 15:28
Valilikten yapılan açıklama

Diyarbakır Valiliğince kentte gösteri ve yürüyüşlerin 4 gün boyunca yasaklandığı bildirildi.

Valilik açıklamasında, 25 Ocak Pazar günü 11.00-18.00 saatleri arasında ilimiz Yenişehir ilçesi İstasyon Meydanında düzenlenmek istenilen miting ile ilgili olarak, son dönemde gerek ülkemiz dahilinde ve gerekse sınırlarımızın dışında gelişen olaylar ve bunların ilimize muhtemel etkileri de dikkate alınarak yapılan ayrıntılı değerlendirme neticesinde söz konusu miting etkinliği bahane edilerek, mitingin yapılacağı tarihin öncesi, miting sırası ve sonrasında kamu düzeni ve güvenliğini bozabilecek eylemlerin yoğunluk kazanabileceği mütalaa edildiği belirtildi.

Açıklamada, il sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması, kişilerin hak ve özgürlüklerinin korunması ile şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi maksadıyla bazı tedbirler alındığı kaydedildi.

23 Ocak 2026 Cuma günü saat 00.01’den başlayarak 26 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 23.59’a kadar 4 gün süreyle, valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler dışında açık alanlarda yapılmak istenilen toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri, broşür dağıtma, afiş, pankart asma gibi her türlü eylemin yasaklandığı ifade edildi.

Ayrıca, dış ilçelerden 25 Ocak 2026 tarihinde yapılmak istenen mitinge katılacağı değerlendirilen şahıs ve araçların ilçelerden çıkışları ve/veya il merkezine girişleri ile diğer illerden mezkur mitinge katılmak amacıyla geldiği değerlendirilen şahıs ve araçların ilimiz sınırına girişleri, geçişleri ve çıkışları da yasak kapsamına alındı.

Yasaklamanın hukuki dayanağı olarak 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17 ve 19 uncu maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/A, B ve C maddeleri gösterildi.

