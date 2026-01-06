Diyarbakır'da Bakır3 Apartmanı'nın Kolonu Çatladı — 83 Kişi Tahliye Edildi

Diyarbakır'da binanın kolonunda çatlak: 83 kişi tahliye edildi

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde, 6 katlı Bakır3 Apartmanının taşıyıcı kolonlarından birinde çatlak oluşması üzerine çevredeki yapılar tedbir amaçlı boşaltıldı.

Müdahale ve ekiplerin sevki

Olay, Fatih Mahallesi Göçmenler Caddesi üzerindeki apartmanda meydana geldi. Çatlak ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine bildirim yapıldı; bölgeye AFAD, polis, itfaiye ve Dicle Elektrik ekipleri sevk edildi.

Tahliye ve güvenlik önlemleri

Çıkan risk nedeniyle Bakır3 Apartmanı ile bitişiğindeki bir müstakil ev ve başka bir apartmandan toplam 83 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi. Zabıta ekipleri kontrollerin ardından ilgili apartmanı mühürledi.

Yetkililerden bilgi

Bağlar Kaymakamı Necdet Özdemir olay yerine gelerek çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi aldı. Yetkililer, güvenlik değerlendirmesinin ardından yeni bir bilgilendirme yapılacağını belirtti.

