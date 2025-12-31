Diyarbakır'da Buz Üstünde Drift: Dicle Üniversitesi'nde Tehlikeli Anlar

Diyarbakır'da Buz Üstünde Drift Kameraya Yansıdı

Olay Dicle Üniversitesi Kampüsünde Yaşandı

Kar yağışı sonrası oluşan buz kütlesi, Dicle Üniversitesi kampüsündeki basketbol sahasında bir sürücünün drift gösterisine sahne oldu. Kar yağışı sonrası kayganlaşan zeminde aracını kontrol ederek sürükleyen kişi, o anları kayda aldı.

Çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde sürücünün buz üzerinde aracıyla manevralar yaptığı görüldü. O anlar sosyal medyada paylaşılabilecek türden dikkat çekici sahneler oluşturdu.

Olay, kampüs içindeki basketbol sahasında gerçekleşti; yetkililer veya görgü tanıkları tarafından yapılan başka bir açıklama metinde yer almamaktadır.

Dicle Üniversitesi kampüsündeki bu görüntüler, kar ve buzun araç kullanımı üzerindeki risklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

