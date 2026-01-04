Diyarbakır'da Buzlanma Kaynaklı Kaza: 12 Yaralı
Diyarbakır'da kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı. Olay, Diyarbakır- Elazığ Yolu Topraklar Evler mevkiinde yaşandı.
Kaza Detayları
İ.T. idaresindeki 35 U 4169 plakalı otomobil ile B.G. idaresindeki 33 EEA 63 plakalı hafif ticari araç, buzlanma nedeniyle kafa kafaya çarpıştı.
Müdahale ve Sonrası
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerle birlikte yaralanan 12 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 12 yaralı