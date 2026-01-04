DOLAR
Diyarbakır'da Buzlanma Kaynaklı Kaza: 12 Yaralı

Diyarbakır- Elazığ Yolu'nda buzlanma nedeniyle otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı; yaralılar hastanelere sevk edildi.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 13:31
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 13:31
Diyarbakır'da kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı. Olay, Diyarbakır- Elazığ Yolu Topraklar Evler mevkiinde yaşandı.

Kaza Detayları

İ.T. idaresindeki 35 U 4169 plakalı otomobil ile B.G. idaresindeki 33 EEA 63 plakalı hafif ticari araç, buzlanma nedeniyle kafa kafaya çarpıştı.

Müdahale ve Sonrası

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerle birlikte yaralanan 12 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

