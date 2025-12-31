DOLAR
42,95 -0,08%
EURO
50,53 -0,04%
ALTIN
5.986,25 0,26%
BITCOIN
3.806.414,53 -0,8%

Diyarbakır'da Buzlanma Nedeniyle Taksi Aydınlatma Direğine Çarptı — 1 Yaralı

Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda buzlanma nedeniyle taksi alt geçitte aydınlatma direğine çarptı; 1 kişi yaralandı, ekipler müdahale etti.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 10:51
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 10:51
Diyarbakır'da Buzlanma Nedeniyle Taksi Aydınlatma Direğine Çarptı — 1 Yaralı

Diyarbakır'da Buzlanma Nedeniyle Taksi Aydınlatma Direğine Çarptı

Olay ve müdahale

Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu üzerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği taksi, kar yağışı sonrası oluşan buzlanma nedeniyle alt geçitte aydınlatma direğine çarptı.

Kazada 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İnceleme

Kaza sonrası yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR’DA TİCARİ TAKSİ, SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONUCU ALTGEÇİTTE...

DİYARBAKIR’DA TİCARİ TAKSİ, SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONUCU ALTGEÇİTTE AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI. KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Denizli Kale'de Narkotik Operasyonu: 20 Şüpheli Gözaltında
2
Samsun'da Trafik Kazası: Kadın Yaya Yaralandı
3
Antalya-Manavgat’ta 4 Araçlı Zincirleme Kaza: 1 Yaralı
4
Adana'da Kahvehane Çifte Cinayeti: 11 Kişi Tutuklandı
5
Uşak’ta Yılbaşı Öncesi Jandarmadan Sahte İçki Operasyonu
6
Safranbolu'da Kar Birikimi Sundurmaları Çökertti
7
Diyarbakır'da Buz Üstünde Drift: Dicle Üniversitesi'nde Tehlikeli Anlar

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları