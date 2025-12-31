Diyarbakır'da Buzlanma Nedeniyle Taksi Aydınlatma Direğine Çarptı — 1 Yaralı

Diyarbakır'da Buzlanma Nedeniyle Taksi Aydınlatma Direğine Çarptı
Olay ve müdahale
Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu üzerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği taksi, kar yağışı sonrası oluşan buzlanma nedeniyle alt geçitte aydınlatma direğine çarptı.
Kazada 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İnceleme
Kaza sonrası yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.
