Diyarbakır'da çatıda çöken kar otomobili kullanılamaz hale getirdi
Olay
Diyarbakır'ın Merkez Kayapınar ilçesinde, apartman kenarına park edilmiş bir otomobilin üzerine çatıda çöken kar kütlesi düştü. Olay sonucunda araç kullanılamaz hale geldi.
Uzman uyarısı
Havaların ısınmasıyla birlikte uzmanlar, apartman kenarlarında vatandaşların yürümemesi ve araçlarını park etmemesi yönünde uyarıda bulundu. Uzmanlar ayrıca çatılardan düşen kar kütlelerinin ciddi tehlike oluşturduğunu vurguladı.
