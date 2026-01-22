Diyarbakır'da çatıda çöken kar otomobili kullanılamaz hale getirdi

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde çatıda çöken kar kütlesi park halindeki bir otomobilin üzerine düşerek aracı kullanılamaz hale getirdi; uzmanlar uyarıyor.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 10:05
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 10:05
Olay

Diyarbakır'ın Merkez Kayapınar ilçesinde, apartman kenarına park edilmiş bir otomobilin üzerine çatıda çöken kar kütlesi düştü. Olay sonucunda araç kullanılamaz hale geldi.

Uzman uyarısı

Havaların ısınmasıyla birlikte uzmanlar, apartman kenarlarında vatandaşların yürümemesi ve araçlarını park etmemesi yönünde uyarıda bulundu. Uzmanlar ayrıca çatılardan düşen kar kütlelerinin ciddi tehlike oluşturduğunu vurguladı.

