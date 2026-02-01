Diyarbakır'da dönerciye silahlı saldırı: İş yerine 2 kurşun isabet etti

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde gece saatlerinde dönerciye silahlı saldırı düzenlendi; ölen ya da yaralanan yok, iş yerine 2 kurşun isabet etti.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 16:54
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 16:55
Olay ve soruşturma

Diyarbakır'da kimliği belirsiz kişilerin dün gece saatlerinde merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Nükhet Coşkun Caddesi'nde bir iş yerine silahla ateş açtığı bildirildi. Olayda ölen ya da yaralanan yok, iş yerinin kapalı olması nedeniyle dükkana 2 kurşun isabet etti.

Olay üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri inceleme yaptı. Ekipler, olayın ardından kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

İşletme sahibinin ifadeleri

İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan işletme sahibi Remzi Kara, saldırı anını ve öncesini şöyle anlattı: "Biz racon keseceğiz sana dediler. Ben de kendilerine gidin kafanız güzel, alkollüsünüz ayık kafayla gelin konuşalım dedim. Dışarı çıktıkları anda silahlı saldırıya uğradım. Kimin yaptığını tam olarak göremedim. Bu olayın üzerinde durulmasını istiyorum. En başta 2 kişi geldi. Silahlı saldırıdan sonra 1 kişi gelip boş kovanları arıyordu. Muhtemelen o da onlardandı."

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

