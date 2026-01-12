Diyarbakır'da güvercin otelinde yangın: 100'den fazla kuş telef oldu

Bağlar'da sabah saatlerinde çıkan yangın hasara ve can kaybına yol açtı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, bir apartmanın son katındaki güvercin otelinde çıkan yangında 100'den fazla güvercin telef oldu. Olay, Gürsel Caddesi Muradiye Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde güvercinlerin ısınması için konulan elektrikli ısıtıcının alev alması ile yangın başladı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangında dört kümesin yandığı, otelin kullanılmaz hale geldiği ve çok sayıda güvercinin telef olduğu bildirildi. Olayla ilgili olarak ilgili birimlerce inceleme başlatıldı.

Otel sahibi Ali Batmaz, yangının sabah 07.00 sularında çıktığını belirterek şunları söyledi: "Maalesef güvercinlerimizin çoğu telef oldu. 4 tane kümesimiz yandı. Maddi hasar bizi çok üzmedi ama güvercinlerimizin bu şekilde can vermesi bizi çok üzdü. Kaybımız büyük ama biz güvercinlerimize üzülüyoruz. Yavruları vardı. 100’den fazla güvercinimiz telef oldu."

Muradiye Mahalle Muhtarı Dilek Demir ise olayla ilgili, "150’ye yakın güvercin telef oldu. Esnaf kardeşimiz için ne gerekiyorsa destek olmaya çalıştık. Çok üzgünüz. Esnaf kardeşimize de geçmiş olsun dileklerinde bulunuyorum. Çok üzüntülüyüz onlar Allah’ın sessiz kullarıdır. Yanarak hepsi telef oldu çok üzgünüz" ifadelerini kullandı.

Yangının çıkış nedeni ve zarar tespiti için başlatılan inceleme sürüyor.

