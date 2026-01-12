Sinem Çekinmez Güney Afrika'da Güzellik Merkezi Açtı — Adana'da Binlerce Mağdur İddiası

Sinem Çekinmez Güney Afrika'da Güzellik Merkezi Açtı

Adana'daki mağduriyet iddiaları ve yurtdışı kaçışı gündemde

Adana'da faaliyet gösteren Bellapais Güzellik Merkezi'nin sahibi Sinem Çekinmez, kentte binlerce kişiyi mağdur ettiği iddiasıyla gündeme gelmişti. Üç şubesi bulunan merkezde, müşterilere piyasa değerinin altında yüklü miktarda hizmet paketi satıldığı öne sürüldü.

İddialara göre Çekinmez, çalışanlarına 5 aydır maaş ödemedi, bankalardan ve esnaf kooperatifinden kredi çekti ve tedarikçilere borçlarını ödemeden 17 Nisan'da Güney Afrika'ya kaçtı. Merkezlerde çalışanlar ise şubelerdeki eşyaları yağmaladı.

Mağdur olanlar, Çekinmez'in yakalanıp yurt dışından getirilmesini talep ediyor. Çekinmez'in ise süreç boyunca sosyal medya hesaplarından lüks yaşam paylaşımlarına devam ettiği, son olarak Cape Town'da lüks bir güzellik merkezi açtığını duyurduğu belirtildi.

Çekinmez'in sosyal medya paylaşımlarında müşterilere hizmet verdiği, ve hesabından şöyle yazdığı görüldü: "Ben medikal estetik uzmanıyım. Türkiye’nin en büyük güzellik kliniklerinin sahibiyim. Zaten, Türkiye’deki İnstagram sayfamdan da link bıraktım. 1.3 milyon takipçim var. 90 binin üzerinde aktif danışanımız var. Şu an buraya Cape Town’a yerleştim. 10 ay önce torunum olduğu için buraya yerleştim".

Çekinmez, çalışanlarına gönderdiği özür mesajında zor durumda olduğunu ileri sürdü. Mağdurlar ise adaletin sağlanmasını ve Çekinmez'in Türkiye'ye getirilmesini istiyor.

KENTTE 3 ŞUBESİ OLAN BELLAPAİS GÜZELLİK MERKEZİ'NİN SAHİBİ SİNEM ÇEKİNMEZ, MÜŞTERİLERİNE PİYASA DEĞERİNDEN DAHA UCUZA YÜKLÜ MİKTARDA HİZMET PAKETİ SATTI. ÇALIŞANLARINA 5 AYDIR MAAŞ ÖDEMEDİĞİ ÖNE SÜRÜLEN ÇEKİNMEZ'İN, BANKALARDAN VE ESNAF KOOPERATİFİNDEN DE KREDİLER ÇEKİP, TEDARİKÇİLERİNE DE BORÇLARINI ÖDEMEDEN 17 NİSAN'DA GÜNEY AFRİKA'YA KAÇTI.