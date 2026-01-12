Samsun'da Kavşakta Çarpışma: Kamyonet ile Otomobil — 3 Yaralı

Samsun İlkadım'da kavşakta kamyonet ile otomobil çarpıştı; 3 kişi yaralandı, yaralılar Samsun Şehir ve Gazi Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 15:53
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 16:40
Samsun'da Kavşakta Çarpışma: Kamyonet ile Otomobil — 3 Yaralı

Samsun'da kavşakta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaza İlkadım Kıran Mahallesi Barış Bulvarı'nda meydana geldi

Samsun'da kavşakta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Barış Bulvarı üzerinde gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, Burak Kızılırmak idaresindeki 55 GU 600 plakalı kamyonet, kavşakta Soner Türk yönetimindeki 55 AV 797 plakalı otomobile yandan çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil orta refüje çıktı.

Kazada otomobil sürücüsü Soner Türk ile yanındaki Binnaz Aleyna Tozlu ve kamyonet sürücüsü Burak Kızılırmak yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Samsun Şehir Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

