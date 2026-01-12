Kocaeli'de 'Sazan Sarmalı' Operasyonu: 3,5 Milyar TL'lik Vurgun

Kocaeli merkezli organize suç şebekesi, sahte ev ve otomobil ilanlarıyla vatandaşlardan kapora toplayarak 3,5 milyar lira tutarında vurgun yaptı. Uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla ağ çöktürüldü.

Operasyonun başlangıcı ve kapsamı

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığına gelen bir ihbarı değerlendiren ekipler, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile yürütülen soruşturma sonucu yaklaşık 5 ay süren izleme çalışmasının ardından harekete geçti. Operasyonlar, Kocaeli merkezli olmak üzere Alanya, Adana, Mersin ve Samsun illerinde eş zamanlı gerçekleştirildi ve toplam 8 şüpheli gözaltına alındı.

Sahte ilanlar ve 'patates hat' ağı

Soruşturma, şüphelilerin sahte ev ve otomobil ilanlarıyla kurbanları tuzağa düşürüp kapora talep ettiklerini ortaya koydu. Örgütün, yabancı uyruklu şahıslar adına açılan telefon hatlarını dolandırıcılıkta kullandığı belirlendi; sadece bir kişi adına kayıtlı 86 adet hattın "patates hat" olarak faaliyette olduğu tespit edildi.

Mali inceleme: Kripto, paravan şirketler ve hesap hareketleri

Mali incelemelerde dikkat çekici veriler bulundu. Şüphelilerden birinin hesaplarında 250-300 milyon lira arasında giriş-çıkış görüldü; toplam hesap hareketi ise kripto varlıklar dahil yaklaşık 3,5 milyar lira seviyesinde kaydedildi. Aynı şüpheliye ait bir hesapta 7,5 milyon adet kripto varlık bulunduğu belirtildi. Bazı hesaplarda 700-800 milyon lira civarında hareketlilik tespit edilirken, soruşturma kapsamında yaklaşık 300 milyon lira tutarına bloke konuldu.

Paravan şirketler ve iz kaybettirme yöntemleri

Yetkililer, suç gelirlerinin tekstil, inşaat ve kuyumculuk adı altında kurulan paravan şirketler aracılığıyla aklandığını belirledi. Para trafiğinin izini kaybettirmek için işlemler kripto varlıklar ve üçüncü şahıslar üzerinden parçalara ayrılarak yürütüldü. Bu yöntemle doğrudan örgüt üyeleri arasında para transferi yapılmadığı tespit edildi.

Liderin lüks yaşamı ve ele geçirilenler

Dosyada, örgüt yöneticisi olduğu belirtilen B.K.'nin uzun süre lüks bir villada yaşadığı ve daha önce dolandırıcılıkla bağlantılı bir olayda silahlı çatışmaya girdiği, şu anda cezaevinde bulunduğu bilgisi yer aldı. B.K.'ye ait ikamette yapılan aramalarda, Türkiye'de bulundurulması yasak olan ve piyasa değerinin yaklaşık 100 bin dolar olarak değerlendirildiği bildirilen özel nitelikli silahlar ele geçirildi. Ayrıca çok sayıda dijital materyal, suç unsuru belge ve bazı adreslerde bulunan uyuşturucu maddeler de delil olarak alındı.

Soruşturmanın seyri ve uyarılar

Operasyon anları polis kameraları tarafından kaydedildi. Yetkililer, son yıllarda klasik hırsızlık suçlarında azalma olurken, uyuşturucu ve bilişim yöntemleriyle işlenen nitelikli dolandırıcılıkta ciddi artış yaşandığına dikkat çekti. Hâlen milyonları bulan "patates hat"ların aktif kullanımı, bankalarda sınırsız sayıda hesap açılabilmesi ve hiçbir düzenli geliri olmayan kişilerde milyonlarca liralık hareketlerin tespit edilmesi suçları kolaylaştırıyor.

Yetkililer, özellikle online alışverişlerde vatandaşları uyararak, ev ve araç alım-satım işlemlerinde tarafların mutlaka bizzat görüşmesi gerektiğini vurguladı. Soruşturmanın 5 ilde çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

