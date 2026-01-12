Eskişehir'de 7 milyon 300 bin makaron ve 1 ton 104 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Kaçakçılığa yönelik iki ayrı operasyon düzenlendi

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığının korunması ve haksız kazancın engellenmesi amacıyla yürüttükleri çalışmada, kaçak tütün ve tütün mamullerini piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Yapılan 2 ayrı operasyon kapsamında; 7 milyon 300 bin dal bandrolsüz boş makaron ile 1 ton 104 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Operasyonun, halk sağlığını koruma ve kaçakçılıkla mücadele hedefleri doğrultusunda gerçekleştirildiği bildirildi.

