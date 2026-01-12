İnegöl'de 300 Gram Bonzai Ele Geçirildi: Şüpheli Tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen operasyonda yaklaşık 300 gram bonzai ele geçirildi; Suriye uyruklu Ahmed E. (35) tutuklandı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 15:23
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 15:24
Bursa'nın İnegöl ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri bir adrese baskın düzenledi.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmada, adreste yapılan aramalarda yaklaşık 300 gram bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak, Suriye uyruklu şüpheli Ahmed E. (35) gözaltına alındı.

Şahıs, sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

