İnegöl'de 300 Gram Bonzai Ele Geçirildi: Şüpheli Tutuklandı

İnegöl'de 300 gram bonzai ele geçirildi
Operasyonda bir şüpheli tutuklandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri bir adrese baskın düzenledi.
Ekiplerin yürüttüğü çalışmada, adreste yapılan aramalarda yaklaşık 300 gram bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak, Suriye uyruklu şüpheli Ahmed E. (35) gözaltına alındı.
Şahıs, sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
