Düzce'de Kanunsuz Ava Geçit Yok: 121 Belge, 91 İdari İşlem

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, 2025 eğitim ve denetimlerinde 8 kursla 121 avcıya belge verdi; 91 kişiye idari işlem uygulanıp 9 tüfek el konuldu.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 15:38
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 15:38
Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, 2025 yılı boyunca yürüttüğü eğitim ve denetim faaliyetlerinin bilançosunu açıkladı. Hem bilinçli avcılığın yaygınlaştırılması hem de yaban hayatının korunması amacıyla kapsamlı adımlar atıldı.

Eğitim Faaliyetleri

Müdürlük tarafından avcıların bilinçlendirilmesine yönelik olarak yıl içinde 8 adet avcı eğitim kursu düzenlendi. Eğitimleri başarıyla tamamlayan 121 kişiye avcılık belgesi verilerek, yasal ve sorumlu avcılığın teşvik edilmesi hedeflendi. Kurslarda av ve yaban hayatı mevzuatı, avlanma usulleri, avlakların korunması ve sürdürülebilir avcılık konularında detaylı bilgilendirmeler yapıldı.

Denetimler ve Yaptırımlar

Av koruma ve kontrol ekipleri il genelinde yürüttükleri denetimlerde kanun dışı avlanmaya karşı taviz vermedi. Yapılan kontrollerde yasa dışı av yaptığı tespit edilen 91 kişi hakkında idari işlem uygulandı. Denetimler sırasında 9 adet av tüfeğine el konulurken, avlaklarda kullanımı yasak olan çeşitli araç ve gereçler de muhafaza altına alındı.

Uyarı ve Gelecek Planı

Müdürlük yetkilileri, yaban hayatının korunması ve doğal dengenin sürdürülebilmesi için denetimlerin büyük önem taşıdığını vurguladı. Yetkililer, mevzuata uygun şekilde avcılık yapanlara teşekkür ederek vatandaşlardan kanunsuz avlanma durumlarını ilgili birimlere bildirmelerini istedi. Ayrıca denetimlerin 2026 yılında da artarak devam edeceği bildirildi. Bu çalışmalarla Düzce genelinde hem bilinçli avcılığın artırılması hem de yaban hayatının korunmasının hedeflendiği belirtildi.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu



