Diyarbakır'da Jandarma Operasyonu: Haklarında Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan 90 Şahıs Yakalandı

Diyarbakır'da JASAT koordinasyonunda düzenlenen operasyonlarda, farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 90 şahıs yakalandı ve adli makamlara sevk edildi.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 15:18
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 15:18
Diyarbakır'da Jandarma Operasyonunda 90 Kişi Yakalandı

JASAT koordinasyonunda yürütülen çalışmada farklı suçlardan arananlar ele geçirildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından, suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinasyonunda ve İlçe Jandarma Komutanlıkları ile birlikte icra edildi. Gerçekleştirilen çalışmalarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 90 şahıs yakalandı.

Yakalananlar arasında; kasten öldürme, cinsel saldırı, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hırsızlık, gece vakti silah ile yağma, ruhsatsız silah ve mermileri taşıma veya bulundurma gibi suçlardan aranan şahıslar da yer aldı.

Yakalananların ceza sürelerine göre dağılımı şöyle gerçekleşti: 10-20 yıl arası 8, 5-10 yıl arası 26, 2-5 yıl arası 35 ve 2 yıl altı 21 şahıs olmak üzere toplam 90 kişi.

Operasyon sonucu yakalanan 90 kişi adli makamlara sevk edildi.

