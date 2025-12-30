DOLAR
Mersin'de Aybeniz Top’u Boğarak Öldüren Sanığa İndirimsiz Ağırlaştırılmış Müebbet

Mersin'de dini nikahlı eşi Aybeniz Top'u boğarak öldüren Hasan Fırtına, 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm edildi.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 16:44
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 17:13
Mersin merkezli davada, dini nikahla birlikte yaşadığı Aybeniz Top (24)'u boğarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Hasan Fırtına (30), 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kararın ardından Top'un annesi Leyla Topal mahkeme salonunda alkışlayarak "Adalet yerini buldu" dedi.

Olay

Olay, geçen yıl 20 Kasım'da Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde gerçekleşti. İddialara göre Fırtına, bir süre dini nikahla birlikte yaşadığı ve 1 çocuk annesi olan Aybeniz Top'un kayıp olduğunu öne sürüp bir televizyon programına katıldı. Program sırasında Top, bağlantıya girerek kayıp olmadığını, Fırtına'dan kaçtığını ve ayrılmak istediğini söyledi.

Programın ardından Akbelen Mahallesi'nde bir araya gelen çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli Fırtına, Top'u darbedip boğazını sıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Top'un hayatını kaybettiğini belirledi; cenaze otopsi için morga kaldırıldı. Olay yerinden kaçan şüpheli ise kısa sürede otogarda yakalanıp tutuklandı.

Soruşturma ve Duruşma

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianame, Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık, taraf avukatları ve Top'un yakınları katıldı. Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanığın suçtan en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Mahkemede son sözleri sorulan sanık Hasan Fırtına, "İstanbul’dan buraya evlenmek için geldim. Olayı bir anlık sinir haliyle yaptım. Çok pişmanım, böyle olmasını istemezdim" şeklinde savunma yaptı.

Mahkeme heyeti, sanığı 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı ve herhangi bir iyi hal indirimi uygulanmasına yer olmadığına karar verdi. Kararın ardından Top'un annesi Leyla Topal mahkeme heyetine dönerek alkış tuttu ve "Adalet yerini buldu" dedi; yakınlar ise mahkeme koridorunda sarılarak gözyaşı döktü.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

