Aksaray'da Kar Üzerinde Drift Yapan 4 Sürücüye Toplam 185.568 TL Ceza

Aksaray'da kar yağışı sonrası yollarda drift yapan 4 sürücü, görüntülerle tespit edilip toplam 185.568 TL para cezası aldı; ehliyetleri 2 ay süreyle alındı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 16:46
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 16:48
Aksaray'da Karla Kaplı Yollarda Drift Yapan Sürücülere Ağır Ceza

Görüntüler ihbar üzerine değerlendirildi, sürücüler tespit edilip cezalandırıldı

Aksaray’da dün gece etkili olan kar yağışının ardından bazı sürücüler, şehir merkezindeki yolları adeta drift pistine çevirdi. O anlar, kentteki kameralar tarafından anbean kaydedildi.

Olayın yaşandığı yerler arasında Tacin Mahallesi Tacin Caddesi bulunuyor. Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası yolu tehlikeli hale getiren sürücüler, minibüs, hafif ticari araç ve otomobillerle ters yola girip drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdü. Görüntülerde birçok kez kazaya ramak kaldığı, araçların birbirine çarpma tehlikesi atlattığı açık şekilde görüldü.

Görüntüleri ihbar olarak değerlendiren Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, kayıtlar üzerinden harekete geçerek araç ve sürücü tespitlerini yaptı. Yapılan inceleme sonucunda 4 ayrı sürücüye 46 bin 392'şer liradan toplam 185 bin 568 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, sürücülerin ehliyetlerine 2 ay süreyle el konuldu ve haklarında adli işlem başlatıldı. Emniyet yetkilileri, benzer davranışların can ve mal güvenliğini ciddi şekilde riske attığını belirterek vatandaşları uyardı.

