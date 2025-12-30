Salihli'de Otomobil ile Elektrikli Bisiklet Çarpıştı: 1 Ölü

Demirci Kavşağı'ndaki kaza güvenlik kamerasında

Manisa’nın Salihli ilçesinde, İzmir-Ankara D300 Karayolu üzerindeki Demirci Kavşağı'nda meydana gelen kazada, Salihli'den Kula istikametine seyir halinde olan M.Ç. yönetimindeki 45 KA 9163 plakalı otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle elektrikli bisiklet sürücüsü Kadir Karapençe (68) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Karapençe'yi ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kadir Karapençe, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza anı, bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

