Tekirdağ Çorlu'da Beton Pompası Alev Topuna Döndü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde park halinde bulunan beton pompası, kabin kısmından henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı ve kısa sürede hurdaya döndü.

Olay Yeri ve Gelişmeler

Olay, Çorlu ilçesi Zafer Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi alt yola yakın mevkiide meydana geldi. Yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın esnasında beton pompasının yanında bulunan bir karavan da maddi zarar gördü.

Soruşturma

Polis, yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlattı.

