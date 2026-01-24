Manisa'da Çocukların Gözleri Önünde 'Paşa' Öldürüldü — E.K. Hakkında Soruşturma

Manisa'da Çocukların Gözleri Önünde 'Paşa' Öldürüldü
Olay ve soruşturma
Manisa'nın Yunusemre ilçesi Keçiliköy Mahallesi'nde mahalle sakinlerinin baktığı Paşa isimli köpeğin, çocukların gözü önünde plastik kutu içerisinde başı ezilerek ve tekmelenerek öldürüldüğüne dair görüntüler sosyal medyada paylaşılmasının ardından kamuoyunda büyük tepki oluştu.
Paylaşılan güvenlik kamerası görüntüleri polis ekiplerinin incelemesine sunuldu. Yapılan çalışmalar sonucu kısa sürede tespit edilen E.K. isimli şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, şüpheli hakkında Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan yasal işlem yapıldığını bildirdi. Soruşturma ve incelemeler sürüyor.
Olayın görüntülerinin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte bölge sakinleri ve yetkililer olaya tepki gösterdi; adli süreç takip ediliyor.
MANİSA’NIN YUNUSEMRE İLÇESİ KEÇİLİKÖY MAHALLESİ’NDE VATANDAŞLAR TARAFINDAN BAKILAN 'PAŞA' İSİMLİ KÖPEĞİN BİR ŞAHIS TARAFINDAN ÇOCUKLARIN GÖZÜ ÖNÜNDE BAŞI EZİLEREK VE TEKMELENEREK ÖLDÜRÜLMESİ ÜZERİNE E.K. İSİMLİ ŞAHIS HAKKINDA HAYVANLARI KORUMA KANUNU’NA MUHALEFET SUÇUNDAN İŞLEM BAŞLATILDIĞI ÖĞRENİLDİ.