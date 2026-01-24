Manisa'da Çocukların Gözleri Önünde 'Paşa' Öldürüldü — E.K. Hakkında Soruşturma

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 'Paşa' isimli köpek çocukların gözü önünde öldürüldü; şüpheli E.K. hakkında Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 23:16
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 23:31
Manisa'da Çocukların Gözleri Önünde 'Paşa' Öldürüldü — E.K. Hakkında Soruşturma

Manisa'da Çocukların Gözleri Önünde 'Paşa' Öldürüldü

Olay ve soruşturma

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Keçiliköy Mahallesi'nde mahalle sakinlerinin baktığı Paşa isimli köpeğin, çocukların gözü önünde plastik kutu içerisinde başı ezilerek ve tekmelenerek öldürüldüğüne dair görüntüler sosyal medyada paylaşılmasının ardından kamuoyunda büyük tepki oluştu.

Paylaşılan güvenlik kamerası görüntüleri polis ekiplerinin incelemesine sunuldu. Yapılan çalışmalar sonucu kısa sürede tespit edilen E.K. isimli şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, şüpheli hakkında Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan yasal işlem yapıldığını bildirdi. Soruşturma ve incelemeler sürüyor.

Olayın görüntülerinin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte bölge sakinleri ve yetkililer olaya tepki gösterdi; adli süreç takip ediliyor.

MANİSA’NIN YUNUSEMRE İLÇESİ KEÇİLİKÖY MAHALLESİ’NDE VATANDAŞLAR TARAFINDAN BAKILAN 'PAŞA' İSİMLİ...

MANİSA’NIN YUNUSEMRE İLÇESİ KEÇİLİKÖY MAHALLESİ’NDE VATANDAŞLAR TARAFINDAN BAKILAN 'PAŞA' İSİMLİ KÖPEĞİN BİR ŞAHIS TARAFINDAN ÇOCUKLARIN GÖZÜ ÖNÜNDE BAŞI EZİLEREK VE TEKMELENEREK ÖLDÜRÜLMESİ ÜZERİNE E.K. İSİMLİ ŞAHIS HAKKINDA HAYVANLARI KORUMA KANUNU’NA MUHALEFET SUÇUNDAN İŞLEM BAŞLATILDIĞI ÖĞRENİLDİ.

MANİSA’NIN YUNUSEMRE İLÇESİ KEÇİLİKÖY MAHALLESİ’NDE VATANDAŞLAR TARAFINDAN BAKILAN 'PAŞA' İSİMLİ...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep'te AFAD Paletli Araçla Hasta Kadını Kurtardı
2
Gaziantep'te AFAD Paletli Araçla 51 Yaşındaki Kadına Müdahale Etti
3
Silivri Kuzey Marmara Kınalı Gişeleri'nde Feci Kaza: 2 Ölü, 1 Ağır Yaralı
4
Manisa'da Çocukların Gözleri Önünde 'Paşa' Öldürüldü — E.K. Hakkında Soruşturma
5
Şişli’de Konteynerde Bulunan Başsız Kadının Kimliği Belirlendi
6
Diyarbakır'da Kafede Yangın: Müşteriler Tahliye Edildi, Kafe Kullanılamaz Hale Geldi
7
Silivri Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Yolcu otobüsü gişelerde sıkıştı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları