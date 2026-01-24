ICE Minneapolis’te Bir Kişiyi Daha Vurarak Öldürdü: Protestolar ve Siyasi Tepkiler

Yayın Tarihi: 24.01.2026 23:38
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 23:55
ABD’nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ajanları, kendilerine bir silahla yaklaştığı iddia edilen bir kişiyi müdahale sırasında vurarak öldürdü. ABD İç Güvenlik Bakanlığı açıklamasında, üzerinde bir tabanca ve iki şarjör bulunan kişinin ICE ajanlarına yaklaştığı ve ajanların meşru müdafaa kapsamında ateş açtığı belirtildi. Bakanlık olayda kullanılan silahın fotoğrafını paylaştı.

O’Hara: “Lütfen şehrimizi tahrip etmeyin”

Minneapolis Polis Şefi Brian O’Hara, hayatını kaybeden kişinin 37 yaşında bir Minneapolis sakini olduğunu ve ABD vatandaşı olduğunun düşünüldüğünü söyledi. O’Hara, adı açıklanmayan kişinin suç kaydı olmadığını ve yasal silah sahibi olduğunu belirtti. Olay yerinde oluşan gergin ortama dikkat çeken Şef, halktan bölgeden uzak durmasını istedi ve “Lütfen şehrimizi tahrip etmeyin” çağrısında bulundu.

Bovino: Protestocular güvenlik güçlerine saldırdı

Gümrük ve Sınır Koruma (CBP) Komutanı Gregory Bovino, olayların ardından yaklaşık 200 protestocunun bölgeye gelerek güvenlik güçlerinin çalışmalarını engellemeye çalıştığını ve görevlilere saldırdığını söyledi. Bovino, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi ancak ICE ajanlarının vurdukları kişinin silah taşıdığını ne zaman fark ettiklerine veya kişinin vurulmadan önce ajanlara silah doğrultup doğrultmadığına dair yorum yapmaktan kaçındı. Bovino, “Bu iş profesyonellerin elinde. Gerçekler ortaya çıkacaktır” ifadelerini kullandı.

Belediye ve eyalet yönetiminden kınama

Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey, Trump yönetimine eyalette yürütülen göçmenlik denetimlerinin sonlandırılması çağrısında bulundu. Frey, basın toplantısında ICE müdahalelerini işaret ederek, “Bu faaliyetlerin sonlanması için daha kaç sakinimizin, kaç ABD’linin daha ölmesi veya yaralanması gerekiyor?” diye sordu. Minnesota Valisi Tim Walz, Colorado Senatörü John Hickenlooper ve Arizona Senatörü Ruben Gallego da ICE ajanlarının eylemini kınayarak ajanların eyaleti terk etmesini talep etti.

Trump’tan Minnesota yetkililerine suçlama

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya paylaşımında Vali Walz ve Belediye Başkanı Frey’i yerel güvenlik güçlerini görevden almakla suçladı ve yerel yetkililerin ICE ajanlarını korumadığı iddiasını dile getirdi. Trump, yetkilileri eleştirerek “Bırakın ICE vatanseverlerimiz işini yapsın” ifadelerini kullandı ve yaptığı paylaşımda, ICE operasyonlarının sonucunda birçok tutuklama yapıldığını savundu.

Bu ay Minneapolis’te ikinci ölüm

Yetkililer, bu olayın göçmenlik denetimlerinin yoğunlaştığı Minneapolis’te bu ay ICE ajanlarının müdahalesi sonucu yaşanan ikinci ölüm olduğunu belirtti. Yerel kaynaklara göre, 7 Ocak’ta göçmenlere yönelik operasyonlar sırasında aracında olayları izleyen 37 yaşındaki Renee Nicole Good adlı kişi bir ICE görevlisi tarafından vurularak öldürülmüştü. Trump yönetimi o olayda da ajanın meşru müdafaa ile hareket ettiğini savunurken, yerel yetkililer kadının herhangi bir tehlike oluşturmadığını ifade etmişti. Olayla ilgili FBI soruşturması başlatılmış ve görüntüler protestoları tetiklemişti.

Olayla ilgili federal ve yerel yetkililerin yürüttüğü soruşturmalar devam ederken, Minneapolis’teki gerginlik ve siyasi tartışmalar sürüyor.

