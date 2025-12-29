DOLAR
Balıkesir'de Kuyumcuya Silahlı Saldırı: Ali Hikmetpaşa'da 7 Kurşun

Balıkesir'de Ali Hikmetpaşa Meydanı'ndaki kuyumcu, kapalıyken kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı; iş yerine 7 mermi isabet etti, yaralanma yok.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 12:32
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 12:32
Balıkesir'de Kuyumcuya Silahlı Saldırı: Ali Hikmetpaşa'da 7 Kurşun

Balıkesir'de kuyumcuya silahlı saldırı

Ali Hikmetpaşa Meydanı'ndaki iş yerine 7 kurşun isabet etti

Balıkesir'de Ali Hikmetpaşa Meydanı'nda bulunan bir kuyumcu, bugün sabah saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından kurşunlandı.

Edinilen bilgilere göre iş yerine 7 kurşun isabet etti. Olayın, iş yerinin kapalı olduğu saatlerde gerçekleşmesi nedeniyle herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda emniyet ekibi sevk edilirken, çevrede güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yapıyor ve saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

