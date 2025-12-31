Diyarbakır'da Kar Yağışı: Kaygan Yolda Kılpayı Atlatılan Kaza Kamerada

Diyarbakır'da kar yağışı sonrası kaygan yolda kaza tehlikesi kamerada

Olayın Detayları

Diyarbakır'da etkili olan yoğun kar yağışı sonucu Kayapınar ilçesindeki yollarda kayganlaşma meydana geldi. Bu koşullarda ilerleyen bir araç, kontrolünü yitirerek kaymaya başladı.

Bir süre savrulan araç, sürücüsünün dikkati sayesinde yeniden kontrol altına alındı ve olası bir kazanın eşiğinden dönüldü.

Yaşananlar, çevredeki bir vatandaşın çektiği cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde aracın kayma anı ve sürücünün anlık müdahalesi yer alıyor.

Yetkililer sürücülere kış koşullarında yavaş ve dikkatli araç kullanma uyarısında bulunuyor.

