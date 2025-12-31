Diyarbakır'da Karla Kayganlaşan Yolda Kaza Kıl Payı Atlatıldı
Kayapınar'da sürücünün dikkati olası kazayı engelledi
Diyarbakır'da yoğun kar yağışı nedeniyle yolun kayganlaşması sonucu bir araç ilerlerken kaymaya başladı.
Kayapınar ilçesinde meydana gelen olayda araç bir süre kayıp savruldu; ancak sürücünün dikkati sayesinde araç tekrar kontrol altına alındı.
Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı, görüntüler olayın boyutunu gözler önüne seriyor.
