Diyarbakır'da Karla Kayganlaşan Yolda Kaza Kıl Payı Atlatıldı

Diyarbakır Kayapınar'da yoğun kar nedeniyle kayganlaşan yolda kayan araç, sürücünün dikkatiyle yeniden kontrol altına alındı; anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 14:48
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 14:48
Kayapınar'da sürücünün dikkati olası kazayı engelledi

Diyarbakır'da yoğun kar yağışı nedeniyle yolun kayganlaşması sonucu bir araç ilerlerken kaymaya başladı.

Kayapınar ilçesinde meydana gelen olayda araç bir süre kayıp savruldu; ancak sürücünün dikkati sayesinde araç tekrar kontrol altına alındı.

Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı, görüntüler olayın boyutunu gözler önüne seriyor.

DİYARBAKIR’DA YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİ İLE KAYGAN YOLDA İLERLEYEN BİR ARAÇ KAYMAYA BAŞLADI. SÜRÜCÜSÜNÜN DİKKATİ SAYESİNDE ARAÇ YENİDEN KONTROL ALTINA ALINDI.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

