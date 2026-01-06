Diyarbakır'da Kaygan Yolda Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı
Kaza ve müdahale
Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde kayganlaşan yolda devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin Talaytepe Mahallesi Sultan Sasa Bulvarı'nda seyir halindeki tır, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Soruşturma
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
