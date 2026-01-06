Diyarbakır'da Kaygan Yolda Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı

Diyarbakır Kayapınar'da kayganlaşan yolda devrilen tırın sürücüsü yaralandı; olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 17:08
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 17:28
Diyarbakır'da Kaygan Yolda Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı

Diyarbakır'da Kaygan Yolda Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı

Kaza ve müdahale

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde kayganlaşan yolda devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Talaytepe Mahallesi Sultan Sasa Bulvarı'nda seyir halindeki tır, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Soruşturma

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

