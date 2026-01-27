Azerbaycan'da büyükelçilik saldırısı planlayan 3 kişi tutuklandı

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi (DTX), başkent Bakü'de bir yabancı ülke büyükelçiliğine yönelik terör saldırısı planladıkları iddiasıyla İlgar Guliyev (25), Amin Piriyev (19) ve Elvin Elizade (19)'nin yakalandığını açıkladı.

Operasyon ve bulgular

DTX açıklamasında, şüphelilerin DEAŞ terör örgütünün 'Vilayet-i Horasan' adlı silahlı yapılanmasının üyeleriyle suç bağlantısı kurduklarına dair ciddi şüphelerin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerin büyükelçiliğe saldırı düzenlemek amacıyla silah olarak kullanılabilecek nesneler temin ettikleri ve büyükelçiliğin bulunduğu bölgeye yaklaştıkları sırada DTX ekiplerince yakalandıkları kaydedildi.

Soruşturma ve hukuki süreç

Şüpheliler hakkında, önceden anlaşmalı grup halinde, silah olarak kullanılan nesnelerle ve dini düşmanlık temelinde terör eylemine hazırlık yaptıkları gerekçesiyle işlem başlatıldığı ve mahkeme kararıyla haklarında tutuklama kararı verildiği bildirildi.

Soruşturma işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

