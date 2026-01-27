Avustralya, İsrailli Fenomen Sammy Yahood'un Vizesini İptal Etti

Avustralya hükümeti, İslam karşıtı kampanyalar yürüten Sammy Yahood'un vizesini iptal etti ve ülkenin nefret söylemine karşı tutumunu netleştirdi.

Hükümetten sert açıklama

İçişleri Bakanı Tony Burke, ülkeye gelmek isteyenlerin doğru vizeyle ve doğru sebeplerle gelmesi gerektiğini ifade ederek, "Nefret yaymak ülkeye gelmek için doğru bir amaç değildir" dedi.

Yahood'un tepkisi

Sammy Yahood, İslam'ı "iğrenç bir ideoloji" olarak nitelendirmesinin ardından dün vizesinin iptal edildiğini duyurdu. İsrail'den Abu Dabi'ye uçtuğunu, ancak Avustralya uçuşuna izin verilmediğini belirten Yahood, sosyal medyadan "Bu, zorbalık, sansür ve kontrol hikayesidir" paylaşımında bulundu.

Avustralya Yahudi Derneği'nden eleştiri

Muhafazakar Avustralya Yahudi Derneği, Başbakan Anthony Albanese hükümetinin vize kararını "şiddetle kınadığını" açıkladı. Dernek Başkanı Robert Gregory ise, "Bondi katliamının dehşeti ve hükümetin gecikmiş özrüne rağmen, Albanese hükümetinin değişmediğine ve hiçbir zaman samimi olmadığına dair Yahudi topluluğu içinde derin kaygıları pekiştiriyor" ifadelerini kullandı.

