Avustralya, İsrailli Fenomen Sammy Yahood'un Vizesini İptal Etti

Avustralya, Sammy Yahood'un İslam karşıtı kampanyalar nedeniyle vizesini iptal etti; hükümetin kararı ve topluluk tepkileri gündemde.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 12:20
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 12:20
Avustralya, İsrailli Fenomen Sammy Yahood'un Vizesini İptal Etti

Avustralya, İsrailli Fenomen Sammy Yahood'un Vizesini İptal Etti

Avustralya hükümeti, İslam karşıtı kampanyalar yürüten Sammy Yahood'un vizesini iptal etti ve ülkenin nefret söylemine karşı tutumunu netleştirdi.

Hükümetten sert açıklama

İçişleri Bakanı Tony Burke, ülkeye gelmek isteyenlerin doğru vizeyle ve doğru sebeplerle gelmesi gerektiğini ifade ederek, "Nefret yaymak ülkeye gelmek için doğru bir amaç değildir" dedi.

Yahood'un tepkisi

Sammy Yahood, İslam'ı "iğrenç bir ideoloji" olarak nitelendirmesinin ardından dün vizesinin iptal edildiğini duyurdu. İsrail'den Abu Dabi'ye uçtuğunu, ancak Avustralya uçuşuna izin verilmediğini belirten Yahood, sosyal medyadan "Bu, zorbalık, sansür ve kontrol hikayesidir" paylaşımında bulundu.

Avustralya Yahudi Derneği'nden eleştiri

Muhafazakar Avustralya Yahudi Derneği, Başbakan Anthony Albanese hükümetinin vize kararını "şiddetle kınadığını" açıkladı. Dernek Başkanı Robert Gregory ise, "Bondi katliamının dehşeti ve hükümetin gecikmiş özrüne rağmen, Albanese hükümetinin değişmediğine ve hiçbir zaman samimi olmadığına dair Yahudi topluluğu içinde derin kaygıları pekiştiriyor" ifadelerini kullandı.

Avustralya hükümeti, İslam karşıtı kampanyalar yürüten İsrailli sosyal medya fenomeni Sammy...

Avustralya hükümeti, İslam karşıtı kampanyalar yürüten İsrailli sosyal medya fenomeni Sammy Yahood’un vizesini iptal etti.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alanya'da Alacak Verecek Kavgası: Zincir ve Bıçaklı Çatışma Güvenlik Kamerasında
2
Terme'de Kaçak Tütün Operasyonu: 29 Bin 200 Makaron Ele Geçirildi
3
Adıyaman'da iş makinesi ile duvar arasında kalan işçi hayatını kaybetti
4
Kahta'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı
5
Denizli Valiliği: Buldan'daki Trafik Kazası — 1 Ölü, 22 Yaralı
6
Dalaman'da Fırtına Otopark Çatısını Uçurdu — Güvenlik Kamerası Kaydetti
7
Tekirdağ Hayrabolu'da Müstakil Ev Yangını — Ev Kül Oldu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları