Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası: 200 Sanık Hakim Karşısında

Belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edildiği iddiasıyla hazırlanan iddianame kapsamında, liderliğini Aziz İhsan Aktaş’ın yaptığı öne sürülen suç örgütünün 200 sanığı bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

Duruşma ve katılımcılar

Duruşma, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Marmara Silivri Ceza İnfaz Kurumları Silivri Kampüsünde görüldü. Mahkeme salonunda bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Söz konusu iddianamede adları geçen belediye başkanları arasında tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, tutuklu Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, tutuklu Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile tahliye edilip görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere bulunuyor.

Duruşmada izleyici olarak CHP Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftçi, Burhanettin Bulut, Sevgi Kılıç, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, çok sayıda milletvekili ve parti meclis üyesi ile Türkiye Barolar Birliği Başkanvekili Vahap Şener ile Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın eşi Yeşim Akpolat yer aldı.

Salon düzeni ve mahkeme uyarısı

Sanıklar salona girerken izleyici bölümünden yükselen tezahürat üzerine heyet tarafından uyarı yapıldı. Mahkeme başkanı izleyicilere şu uyarılarda bulundu: "Duruşmada tezahürat yapılması halinde izleyici olmadan duruşmaya devam ederiz. Herkes bu tarz davranışlardan kaçınsın. Sanığa bir yararı yok bu tavrın. Kimliğine bakılmaksızın görüntü ve ses kaydı yapan kişi suç işliyordur. Basın mensupları telefonu mesajlaşmak amacıyla kullanabilir. İzleyiciler bu tarz davranışlardan kaçınsın. İzleyiciden bir sözlü sataşma olursa izleyici olmadan devam ederiz. Herkes kurallara uysun. Örgütlü suçlarda en fazla 3 avukat sınırı var ama duruma talebe göre değerlendirebiliriz. Her sanık yönünden 20 avukat alsak zaten salona sığmaz ama imkanlar dahilinde talepleri karşılamaya çalışırız. Duruşmayı haftanın 5 günü yapmayı planlıyoruz. Ama arada 1’er gün ara verebiliriz. Bunlar gidişatta belli olacak mutlak değil. Öncelik tutuklu sanıkların savunmaları. Savunma ve iddia bütünlüğü açısından savunmaları kurum bazlı almanın daha sağlıklı olacağı kanaatine vardık"

Duruşma takvimi

Yoklamaların alınmasının ardından duruşmanın ilerleyen saatlerinde sanıkların savunmalarına geçilecek. Mahkeme, önceliği tutuklu sanıkların savunmalarına verdiğini bildirdi.

ÖZGÜR ÇELİK