İzmir'de Trafik Tartışması: Döner Bıçağıyla Kasap Dükkanına Kadar Kovalandı

Olayın Detayları

İzmir'in Karabağlar ilçesinde trafikte çıkan tartışma, bir sürücünün şiddet uygulamasıyla tırmanarak endişe verici bir hale geldi. Olay, dün saat 16.00 sıralarında gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, trafikte seyir halindeki iki sürücü arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma büyüdü. Tartışan sürücülerden İ.K. (29), aracından aldığı demir sopayla diğer sürücünün ayaklarına vurarak darp etti. Daha sonra, aracının bagajından çıkardığı döner bıçağıyla diğer sürücüyü bir kasap dükkanına kadar kovaladı. Araçta bulunan ve saldırganın yakını olduğu değerlendirilen bir kadının sakinleştirme çabaları sonuçsuz kaldı.

Görüntüler ve Emniyet Müdahalesi

Olay anına ait görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda, 35 FA 0333 plakalı aracın sürücüsünün İ.K. olduğu tespit edildi. Emniyete götürülen şahsın, görüntülerdeki trafik ihlallerini kendisinin gerçekleştirdiği yönünde beyanda bulunduğu öğrenildi.

Uygulanan Cezalar

Sürücü İ.K. hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında; plaka takmamak, görüşü engelleyecek aksesuar kullanmak, sürücü belgesi geri alınmış olmasına rağmen araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, karayolu üzerinde duraklamak ve kamunun huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak gibi toplam 7 ayrı maddeden işlem yapıldı. Şahsa 35.919 TL idari para cezası kesildi, ceza puanının dolması nedeniyle sürücü belgesine 2045 yılına kadar el konuldu ve araç trafikten men edildi.

Ayrıca, gözaltına alınan şahıs hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

