İzmir'de Trafik Tartışması: Döner Bıçağıyla Kasap Dükkanına Kadar Kovalandı

Karabağlar'da trafikte çıkan tartışmada İ.K., demir sopayla darp ettikten sonra döner bıçağıyla mağduru kasap dükkanına kadar kovaladı; sürücüye 35.919 TL ceza ve 2045'e kadar ehliyet kaybı verildi.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 12:04
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 12:04
İzmir'de Trafik Tartışması: Döner Bıçağıyla Kasap Dükkanına Kadar Kovalandı

İzmir'de Trafik Tartışması: Döner Bıçağıyla Kasap Dükkanına Kadar Kovalandı

Olayın Detayları

İzmir'in Karabağlar ilçesinde trafikte çıkan tartışma, bir sürücünün şiddet uygulamasıyla tırmanarak endişe verici bir hale geldi. Olay, dün saat 16.00 sıralarında gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, trafikte seyir halindeki iki sürücü arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma büyüdü. Tartışan sürücülerden İ.K. (29), aracından aldığı demir sopayla diğer sürücünün ayaklarına vurarak darp etti. Daha sonra, aracının bagajından çıkardığı döner bıçağıyla diğer sürücüyü bir kasap dükkanına kadar kovaladı. Araçta bulunan ve saldırganın yakını olduğu değerlendirilen bir kadının sakinleştirme çabaları sonuçsuz kaldı.

Görüntüler ve Emniyet Müdahalesi

Olay anına ait görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda, 35 FA 0333 plakalı aracın sürücüsünün İ.K. olduğu tespit edildi. Emniyete götürülen şahsın, görüntülerdeki trafik ihlallerini kendisinin gerçekleştirdiği yönünde beyanda bulunduğu öğrenildi.

Uygulanan Cezalar

Sürücü İ.K. hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında; plaka takmamak, görüşü engelleyecek aksesuar kullanmak, sürücü belgesi geri alınmış olmasına rağmen araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, karayolu üzerinde duraklamak ve kamunun huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak gibi toplam 7 ayrı maddeden işlem yapıldı. Şahsa 35.919 TL idari para cezası kesildi, ceza puanının dolması nedeniyle sürücü belgesine 2045 yılına kadar el konuldu ve araç trafikten men edildi.

Ayrıca, gözaltına alınan şahıs hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

İZMİR'İN KARABAĞLAR İLÇESİNDE TRAFİKTE ÇIKAN TARTIŞMADA BİR SÜRÜCÜ, TARTIŞTIĞI KİŞİYİ ÖNCE DEMİR...

İZMİR'İN KARABAĞLAR İLÇESİNDE TRAFİKTE ÇIKAN TARTIŞMADA BİR SÜRÜCÜ, TARTIŞTIĞI KİŞİYİ ÖNCE DEMİR SOPAYLA DARP ETTİ, ARDINDAN DÖNER BIÇAĞIYLA KASAP DÜKKANINA KADAR KOVALADI.

İZMİR'İN KARABAĞLAR İLÇESİNDE TRAFİKTE ÇIKAN TARTIŞMADA BİR SÜRÜCÜ, TARTIŞTIĞI KİŞİYİ ÖNCE DEMİR...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alanya'da Alacak Verecek Kavgası: Zincir ve Bıçaklı Çatışma Güvenlik Kamerasında
2
Terme'de Kaçak Tütün Operasyonu: 29 Bin 200 Makaron Ele Geçirildi
3
Adıyaman'da iş makinesi ile duvar arasında kalan işçi hayatını kaybetti
4
Kahta'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı
5
Konya'da Kovalama Kazası: 1 Polis Şehit, Sürücü Yargılanıyor
6
Samsun Terme'de Drone ve Botlarla Kaçak Avcılık Denetimi
7
Denizli Valiliği: Buldan'daki Trafik Kazası — 1 Ölü, 22 Yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları