Torbalı’da Karanlık Yolda Yaya Kazası: 52 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

İzmir Torbalı'da Ekoten Caddesi'nde yürüyen 52 yaşındaki Dilek Us'a otomobil çarptı; kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 12:33
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 12:33
Kaza ve müdahale

İzmir’in Torbalı ilçesinde, Ekoten Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Dilek Us (52) yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay, dün akşam saatlerinde gerçekleşti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını Torbalı Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Dilek Us kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ayrıntıları

Edinilen bilgiye göre, N.K. idaresindeki 35 GB 3208 plakalı otomobil, Ekoten Caddesi'nden Bayındır Kavşağı istikametine sağ şeritten seyir halindeyken, yol üzerinde yürüyen Dilek Us'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak ağır yaralanan Us, kısa sürede hastaneye kaldırıldı ancak yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından öğrenildi ki talihsiz kadın, olay yerine yaklaşık 200 metre uzaklıkta bulunan bir fabrikada çalışıyordu ve mesaisinin bitmesinin ardından evine gitmek üzere yola çıkmıştı.

Sürücü ifadesi ve soruşturma

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü N.K. ifadesinde, yolun karanlık olması nedeniyle görüş mesafesinin düşük olduğunu belirterek, "Zifiri karanlıktı, hiçbir şey görmüyordum. Kadına çarptığımı durduktan sonra fark ettim. İlk anda lastiğim patladı sandım" dediği öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

